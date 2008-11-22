Rüzgar 1 – Futbol 0

Sahada futbolcuların yerine üç beş yel değirmeni koysak hiç değilse memleketin enerji sorununa bir nebze derman olunabilirdi.

Buna mukabil tribünde, sahada oynanan futbolumsu şeyin hak etmediği kadar bir teveccüh var.

Sinan Özcan yazıyor

Helal olsun çocuklara, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Erivan’daki maçı bile aratmışlardır herhalde. Neyse ki Melih Gökçek’in torunu vardı da Sayın Gül bu keyifsiz maçın atmosferinden biraz olsun kopabildi.

Melih Şendil bile bir ara maçtan ziyade şeref tribününde olanları aktardı maç yerine…

Maçın başında Servet’in çizgiden çıkardığı top, Kewell’ın artık alıştığımız kafasının direkten dönmesi, maçın sonlarında Ümit Karan’ın yarım pozisyonu dışında maçta anlatacak hiçbir şey yoktu dersek çok abartmış sayılmayız herhalde.

Galatasaray’da oyunun sonucuna tesir edecek iki oyuncu olan Arda ve Kewell’ın Skibbe’nin taktik “dehası” ile oyundan çıkmasıyla oyun tamamen rüzgarda sallanan yaprak moduna girdi!

Galatasaray’da Lincoln, Ankara’da Özer olsa, Mehmet Çakır sakatlanmasa, Arda ve Kewell Skibbe’nin kesiğine uğramasa, Ümit Karan tribündeki Dubai’li şeyhlere bir şeyler izletmeye gayret gösterse, o olsa bu olsa, halamın bıyıkları olsa belki ortaya izlenmeye değecek bir futbol çıkabilirdi.

Lincoln’ün iyileşmemesi durumunda bu futbol ile Metalist maçı Galatasaray için hüsran olabilir.