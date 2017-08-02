Rüya son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı nefes kesti

Rüya yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Duygu ve dram yüklü dizinin yeni fragmanı çarpıcı detayları gözler önüne serdi. 1 Ağustos Salı günü yayımlanan son bölümde her şeye rağmen aşklarına sahip çıkan Elif ve Bulut evlilik kararı aldı. Ancak ikiliyi bekleyen kötü sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Finale ise Elif’in kaçırılma anı damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölümde. İşte Rüya 4. bölümünden ilk görüntüler!





Rüya'nın son bölümünde; Elif, Bulut’un evlilik teklifini kabul eder ancak bu onun için büyük bir sürpriz olmuştur. Elif, Giray’ların bu evliliğe onay vermemesinden ve Bulut’un ailesini karşısına alacak olmasından korkar. Yıldız, Elif’in evlilik haberini duyunca havalara uçar. Ancak bu haberi Ardalı ailesinden saklamak gerekmektedir. Yıldız, Elif ile gelinlik seçmeye gittiğinde mağazada Cemre’yle karşılaşır. Nuran’ın ölümü Cihan’a büyük bir üzüntü yaşatır. Alaz’a sahip çıkmak, onu koruyup kollamak ve ona yaşatamamış olduğu babalık görevlerini yerine getirmek için kendine söz verir. Alaz’ın ise nefreti dinmek bilmez. Selma ile Cihan’a şantaj yapmaya devam eder. Gülendam, Faysal’la beraber Giray’lar ailesinin holdingine gider. Bu beklenmedik ziyarette Gülendam’ın yaptığı teklif Ruhşan’ı şaşırtır. Ruhşan, Elif ve Bulut’u ayırmak için nasıl bir işbirliği içine girecektir? Selami yıkılan gururunu tamir etmek için İnan ve İsa’ya gözdağı verir. Faysal ise ailesini bu durumdan korumak için Gülendam ile birlikte planını hayata geçirir.