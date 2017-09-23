Rüya final bölümü fragmanında Bulut namlunun ucunda

Ekranların herkes tarafından ilgiyle izlenen dizisi Rüya'dan izleyicilerine kötü haber geldi. Rüya dizisi pazar akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin final bölümünde ise aksiyon seviyesi oldukça artacak. İşte, Rüya dizisi final fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
“Rüya”nın 9. bölümünde; Elif hamile olmadığını öğrenir. Her şeyden habersiz olan Bulut, Elif’e sürpriz yapmak ister çünkü artık yeni bir eve taşınma vakti gelmiştir. Komşularının Alaz olduğunu öğrenen Elif durumdan rahatsızdır. Elif’in Alaz’a karşı olan tavrı Bulut’un gözünden kaçmaz. Elif nasıl bir çözüm bulacaktır? Ruhşan Cihan’ın kendisini Şahika ile aldattığını düşünmekte ve boşanmakta kararlıdır. Henüz Cihan’ın ona bırakmış olduğu flash disk’ten habersizdir. Cihan, Ruhşan‘a Alaz’dan bahsedecek mi? Faysal ve Gülendam’ın ev sahipleriyle ile başı derttedir. Gülendam’ı evden atılma korkusu sarmıştır. Cemre’den almış olduğu flash disk’i seyrederken Cihan’ın itirafı ile karşı karsıya kalır. Gülendam bu durumu nasıl kullanacaktır? Cemre ve Sırrı’nın arkadaşlığı ilerlemiş Sırrı, Cemre’nin hayallerinin peşinden koşması için tüm imkanlarını sunmaktadır. Cemre’nin gizemli halleri Gülendam’ın kuşkularını arttırmış Cemre’yi takibe almıştır. Elif yaşamış olduğu baskıyı Yıldız’a anlatır. Sürpriz bir isim konuştuklarına kulak misafiri olmuş artık işin rengi değişmiştir. İki arkadaş nasıl bir yola başvuracaktır? Diğer yandan mahalleye Yıldız’ı istemeye Sefer ve annesi gelir. Yıldız’ın evet diyeceğinden emin olan Sefer’i nasıl bir sürpriz bekliyordur?
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