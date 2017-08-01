Rüya dizisi oyuncuları kimdir? Rüya dizisi oyuncu isimleri

Rüya dizisi oyuncuları, ekrana gelen her yeni bölüm ile birlikte seyircilerin dikkatini çekiyor. Ekranda yer alan karakterler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Rüya dizisi oyuncuları kimdir sorusunu yöneltmeye devam ediyor. Peki, on binlerce kişinin merakla araştırdığı Rüya dizisi oyuncuları kimdir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI





Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Giraylar Holding’in imparatoriçesi, 40’larının ortalarında. İş dünyasının kurallarını net olarak bilen ve uygulayan bir karakter. Kendi çıkarı için tüm sınırları zorlayan, kötülük yapmaktan çekinmeyen tam bir mantık kadını. Ruhşan Giray, güzel ve her daim iddialı. Onu tanımlayan kelime ise hırs. Durulmak bilmeyen hırsı başarılı olmasını, işinde yükselmesini sağlasa da kocası Cihan ile aralarına aşılmaz duvarlar örmüş. Elif’le – Bulut’un ayrılması için elinden gelen tüm entrikaları yapmaya hazırdır.

Cihan Giray (Atilla Saral)

Giray ailesinin babası. 50’lerinin ortalarına yaklaşan Cihan, her şeye sahip olmasına rağmen mutluluğu bir türlü yakalayamayan zengin bir adam. Ruhşan ile aşk evliliği yapan ama onca paraya, zenginliğe, birbirinden güzel iki çocuğa rağmen Ruhşan’ın hırsını bir türlü dizginleyemeyen Cihan, giderek karısından uzaklaşır. Mutluluğu başka kadınlarda aramaya başlar. Nuran’dan evlilik dışı çocuğu olur, Alaz.

Alaz (Ulaş Tuna Astepe)

Alaz, öfkeli, otokontrolü olmayan, hırslı, kötülük yapmaktan çekinmeyen, intikam duygusu yüksek 20’li yaşlarının sonlarında kendisini bulmaya çalışan, yalanlar içinde büyütülmüş bir karakter. Her zaman karanlık tarafta yaşamayı seçmiştir. Cihan Giray’ın babası olduğunu öğrendikten sonra Giraylar ailesinden intikam almak için her yola başvuracaktır. Alaz, Giraylar ailesi ve etrafındaki tüm kişiler için çok büyük bir tehlikedir.

Gülendam Büküm Ardalı (Özge Sezince)

40’lı yaşların ortalarında, alımlı, bakımlı Gülendam öyle bildiğiniz ev hanımlarından değil. Kendisine benzettiği kızı Cemre ile Ardalı ailesinin iliğini kemiğini kurutmakla meşgul. Yaptıklarına mazereti hazır, hepsi Cemre için. Aslında böyle mahalle köşelerine sıkışıp kalacak kadın değil Gülendam ama hayata kötü yerden başlamış. Çıkarı için her oyuna, entrikaya hazırdır.

Şahika (Buse Varol)

Şahika 25 yaşında, güzel, zeki bir kadındır. Giraylar ailesinin eski aile dostlarının kızıdır. Bulut’a aşıktır ve bunu hiç bir zaman saklamaz. Bulut tarafından karşılık bulmamasından dolayı her türlü kötülüğü yapabilecek, çıkarları için türlü oyunlar kurabilecek bir karakterdir. Şahika popüler kültürü yakından takip eder ve zaman buldukça yurtdışına gider.