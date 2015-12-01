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Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor!

01.12.2015 - 14:20 | Son Güncelleme:

Hiçbir aksesuar güzel bir gülümsemenin yerini tutamaz. Haksız mıyım ama? 

Gülümsememiz bize ait, bize özel en eşsiz aksesuarımız. Güzel bir gülüşün kapısını ise sağlıklı dişlerimiz aralıyor. Ortaokul yıllarını diş telleri ile geçirmiş biri olarak yıllardır dişlerime- haklı olarak- ekstra bir önem veriyorum. Son keşfim ise şu meşhur "Dünya'da diş hekimlerinin tavsiye ettiği 1 numaralı diş fırçası markası" sloganı ile aklımızda yer etmiş olan Oral-B'nin yeni çıkartmış olduğu hayli gelişmiş şarjlı diş fırçası Pro 7000. Kendisi için teknolojinin hayatımızdaki son olumlu etkisi diyebilirim. Daha önce "dişlerime zarar verir mi, en iyisi hali hazırda bildiğim yöntemle devam etmek mi?’’ gibi çekincelerim vardı, ancak ilk kullanımdan itibaren gördüm ki, daha önce dişlerimi hiç bu kadar temiz hissetmemişim. Ürünün en önemli özelliği farklı başlıkları sayesinde sizin hassasiyetinize de özen göstererek maksimum performansı alabilmenizi sağlaması. Okuduğuma göre manuel diş fırçası ile dakikada en fazla 600 hareket yapılabiliyorken, bu diş fırçası dakikada 48.000 hareket yapabiliyor. Biraz hızlı, değil mi? Pro 7000'in seyahatlerde yanınıza tüm başlıkları ile alabilmenizi sağlayan şık kutusu- ki bu benim gibi sürekli seyahat edenler için gerçekten harika bir olay, yeterli süre dişinizi fırçalamanızı sağlayan saati ve doğru baskıyı uygulamadığınızda sizi uyaran özellikleri ise benim en sevdiğim tarafları. Ve tabii bir de dişinizi parlatma özelliği var ki bu benim gibi çok kahve tüketen insanlar için bulunmaz bir nimet diyebilirim!

Unutmadan; Oral-B performansına o kadar güveniyor ki ürünün bir aylık da para iade garantisi mevcut. Ben asla iade etmiyorum orası ayrı :)

Size bol bol gülüşünüzü göstertecek çok güzel hadiselerle karşılaşacağınız harika bir hafta diliyorum!

Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor


Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor


Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor


Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor


Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor

Rüya Büyüktetik Sizin İçin Öneriyor

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