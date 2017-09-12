Rüya 9. bölüm fragmanında uçurum sahnesi… Yeni bölüm ne zaman?

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Rüya dizisinin 9. bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Artık pazar günleri ekrana gelecek olan Rüya’nın yeni bölüm fragmanında Ruhşan’ın Cihan’dan ayrılmak istediği, Elif’in Alaz’ın planlarına engel olmak için karşısına geçtiği ve Faysal’ın Cihan’ın gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrendiği ta yaşadıklarına dayanamayan Elif’in uçurumun kıyısına geldiği anlar büyük heyecan yarattı. Entrika dozu yüksek sahneleriyle 17 Eylül Pazar günü Show Tv’de!
SON BÖLÜDE NELER OLDU?
Ruhşan yaptırdığı DNA testi sonuçlarını Bulut’a verdi fakat sonuç negatifti. Bulut, Alaz’ın yanına giderek annesinin yaptığı yanlışları anlattı. Aynı şekilde Elif’e de DNA testinden bahseden Bulut, Elif’in şüphelerini tamamen doğruladı. Elif, Alaz’ın Bulut’un kardeşi olduğunu ve Giraylar ailesine nefretinin nedenini anladı. Bu arada Gülendam eline geçen video kaydını izleyerek, Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğunu öğrendi. Elif’e göre Alaz’ın kötü planlarına engel olmanın yolu Bulut’la evliliğini bitirmekti. Bulut’u korumak için ondan uzaklaşmak isteyen Elif bir bahaneyle Bulut’la kavga etti. Alaz planlarını gerçekleştirmek için Elif ve Bulut’u barıştırmak zorundaydı. Bir plan yaparak Bulut’a araba çarpmasını sağladı. Elif bu kaza üzerine Bulut’un yanına koşarak, ondan özür diledi. Hamile olduğundan şüphelenen Elif’in test yaptığı final sahnesinde nefesler tutuldu. Hamile olmadığını öğrenen ve büyük bir sevinç yaşayan Elif’in nasıl davranacağı şimdiden merakla bekleniyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün