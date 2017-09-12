Rüya 9. bölüm fragmanında uçurum sahnesi… Yeni bölüm ne zaman?

Rüya dizisinin 9. bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Artık pazar günleri ekrana gelecek olan Rüya’nın yeni bölüm fragmanında Ruhşan’ın Cihan’dan ayrılmak istediği, Elif’in Alaz’ın planlarına engel olmak için karşısına geçtiği ve Faysal’ın Cihan’ın gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrendiği ta yaşadıklarına dayanamayan Elif’in uçurumun kıyısına geldiği anlar büyük heyecan yarattı. Entrika dozu yüksek sahneleriyle 17 Eylül Pazar günü Show Tv’de!





SON BÖLÜDE NELER OLDU?



Ruhşan yaptırdığı DNA testi sonuçlarını Bulut’a verdi fakat sonuç negatifti. Bulut, Alaz’ın yanına giderek annesinin yaptığı yanlışları anlattı. Aynı şekilde Elif’e de DNA testinden bahseden Bulut, Elif’in şüphelerini tamamen doğruladı. Elif, Alaz’ın Bulut’un kardeşi olduğunu ve Giraylar ailesine nefretinin nedenini anladı. Bu arada Gülendam eline geçen video kaydını izleyerek, Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğunu öğrendi. Elif’e göre Alaz’ın kötü planlarına engel olmanın yolu Bulut’la evliliğini bitirmekti. Bulut’u korumak için ondan uzaklaşmak isteyen Elif bir bahaneyle Bulut’la kavga etti. Alaz planlarını gerçekleştirmek için Elif ve Bulut’u barıştırmak zorundaydı. Bir plan yaparak Bulut’a araba çarpmasını sağladı. Elif bu kaza üzerine Bulut’un yanına koşarak, ondan özür diledi. Hamile olduğundan şüphelenen Elif’in test yaptığı final sahnesinde nefesler tutuldu. Hamile olmadığını öğrenen ve büyük bir sevinç yaşayan Elif’in nasıl davranacağı şimdiden merakla bekleniyor.