Rüya 7. bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı

Rüya dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicileriyle buluştu. Salı akşamlarının entrika dozu yüksek sahneleriyle dikkat çeken yapımı Rüya'nın 10. bölümünde Alaz ve Elif arasındaki savaş kızışıyor! Elif'in Alaz pişmanlığı onu Bulut'a karşı zor durumda bırakıyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren yeni bölüm fragmanları!
Elif ilk defa Yıldız’a yalan söylemiştir. Bu yalan iki arkadaşın arasının açılmasına sebep olur. Elif daha ne kadar bu yalanı saklayacaktır? Cihan’ın ailesine karşı söylemiş olduğu yalan ortaya çıkmak üzeredir. Ruhşan Bulut’a Alaz’ın Cihan’ın oğlu olama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyler. Bulut içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek mi? Alaz’a duyduğu güvensizlik ne kadar devam edecek? Ruhşan’ın arabada bulmuş olduğu küpe Şahika’nındır. Şoförü o gece yaşananları Ruhşan’a anlatır. Ruhşan heykel atölyesine, Şahika’nın yanına gider. İki kadın arasındaki gerginlik hızla tırmanmakta, Cihan’a karşı olan güvensizliği hızla artmaktadır. İnan, İsa’ya Faysal’ın kendisini polise ihbar ettiğini ve Selami’nin gömülü olduğu yeri bildiğini açıklar. İnan babasının yapmış olduğu hainliği kabul edemez, Sırrı’nın yanına gider ve tüm gerçekleri anlatır.
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