Rüya 6. bölüm fragmanın Elif'in zor kararı

Ekranların heyecanla takip edilen aksiyon dolu dizisi Rüya yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Rüya yeni bölümüyle salı akşamı izleyicilerle buluşacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Rüya yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alaz ve Selma'nın, Giraylar ailesine ortaklaşa planladıkları kötü sürpriz Elif ve Bulut'un evliliğine gölge mi düşürecek? Cihan'ın ailesinden sakladığı kimselere itiraf edemediği sırrının peşinde kimler var? Ruhşan’ın Cihan'a karşı şüpheleri artmaktadır. Kamera kayıtları Ruhşan'ı beklemediği bir gelişmeye sürükler. Gülendam ve Cemre, Elif ve Bulut'un evliliği ile sarsılmıştır. Onları ayırmak için planlar kurmaktan kendilerini alamazlar. Bu olaylar gelişirken diğer bir yandan Gülendam altınlarının çalındığını fark eder. Cemre hırsızlığı İnan'ın üstüne atar. Faysal'ın da İnan’ı hırsızlık yaptığına ikna eder. İpek, Cemre’ye özür hediyesi olarak makyaj malzemeleri gönderir ancak Cemre küçük düşmüştür. Hırsız damgası yediği için İpek'i kolay affetmeyecektir. Sefer, Yıldız'ın peşini bırakmaz. Alaz'ın, Yıldız'ın etrafında olmasından dolayı iyice gerilmiştir. Alaz, Sefer'e nasıl bir ders verecektir? Selami’nin ortadan kaybolması Yıldız ve Vuslat’ı meraklandırır. Yıldız bir hafiye gibi Selami’nin peşine düşer.