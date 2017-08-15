Rüya 5. bölüm fragmanında kötü sürpriz

Rüya dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İmkansızlıklara dolu, bir o kadar da masalsı bir aşkın öyküsünü ele alan Rüya’nın bu akşam yayınlanacak olan 5. bölümünde olayların ardı arkası kesilmeyecek. Artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünen Elif ve Bulut’un en mutlu günlerinin hemen ardından kötü sürprizler yaşanacak. İşte Rüya 5. bölümünden ilk kareler…





Ruhşan’ın Cihan'a karşı şüpheleri artmaktadır. Kamera kayıtları Ruhşan'ı beklemediği bir gelişmeye sürükler. Gülendam ve Cemre, Elif ve Bulut'un evliliği ile sarsılmıştır. Onları ayırmak için planlar kurmaktan kendilerini alamazlar. Bu olaylar gelişirken diğer bir yandan Gülendam altınlarının çalındığını fark eder. Cemre hırsızlığı İnan'ın üstüne atar. Faysal'ın da İnan’ı hırsızlık yaptığına ikna eder. İpek, Cemre’ye özür hediyesi olarak makyaj malzemeleri gönderir ancak Cemre küçük düşmüştür. Hırsız damgası yediği için İpek'i kolay affetmeyecektir. Sefer, Yıldız'ın peşini bırakmaz. Alaz'ın, Yıldız'ın etrafında olmasından dolayı iyice gerilmiştir. Alaz, Sefer'e nasıl bir ders verecektir? Selami’nin ortadan kaybolması Yıldız ve Vuslat’ı meraklandırır. Yıldız bir hafiye gibi Selami’nin peşine düşer. Cihan'ın ailesinden sakladığı kimselere itiraf edemediği sırrının peşinde kimler var?