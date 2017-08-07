Rüya 4. yeni bölüm fragmanı: Elif kurtulabilecek mi?

Rüya dizisi yeni bölümleriyle diziseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tasarımcı olmak isteyen Elif ve zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'ın eski Türk filmlerini anımsatan aşkını anlatan Rüya’nın son bölümüne evlilik teklifi damga vurdu. Evlilik heyecanı yaşayan Buluıt- Elif çifti finalde kötü bir sürpriz yaşadı. Peki yeni bölümde neler olacak? Elif Selami'den kurtulabilecek mi? İnan, Faysal'dan Elif'in yerini öğrenebilecek mi? İpek, Cemre arkadaşlığı devam ederken İpek'in Cemre'yi oyuna getirmesi nasıl sonuçlanacak? Tüm bunlar olurken Elif ve Bulut nikah masasına oturabilecek mi? Rüya yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'de Show TV'de!

Faysal, Elif'i Selami'ye teslim etmiştir. Elif'in sesi kulağında çınlarken, vicdan azabıyla evinin yolunu tutar. Elif ise Selami ile baş başa kalmış olduğu metruk evden kurtulma yollarını arar. Ruhşan'ın Gülendam ve Faysal'la yapmış olduğu işbirliğinden şüphelenen Cihan'ın, Ruhşan’la arasındaki gerginlik giderek artmaktadır. Alaz, İnan'a Faysal'ın Elif'i kaçırdığı bilgisini verir. İnan önce kabul etmek istemez ancak tüm gerçeği öğrenmek için Faysal'ın ağzını arar.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Rüya'nın 3. bölümünde; Elif, Bulut’un evlilik teklifini kabul eder ancak bu onun için büyük bir sürpriz olmuştur. Elif, Giray’ların bu evliliğe onay vermemesinden ve Bulut’un ailesini karşısına alacak olmasından korkar. Yıldız, Elif’in evlilik haberini duyunca havalara uçar. Ancak bu haberi Ardalı ailesinden saklamak gerekmektedir. Yıldız, Elif ile gelinlik seçmeye gittiğinde mağazada Cemre’yle karşılaşır.

Rüya'nın 3. bölümünde; Nuran’ın ölümü Cihan’a büyük bir üzüntü yaşatır. Alaz’a sahip çıkmak, onu koruyup kollamak ve ona yaşatamamış olduğu babalık görevlerini yerine getirmek için kendine söz verir. Alaz’ın ise nefreti dinmek bilmez. Selma ile Cihan’a şantaj yapmaya devam eder. Gülendam, Faysal’la beraber Giray’lar ailesinin holdingine gider. Bu beklenmedik ziyarette Gülendam’ın yaptığı teklif Ruhşan’ı şaşırtır. Ruhşan, Elif ve Bulut’u ayırmak için nasıl bir işbirliği içine girecektir? Selami yıkılan gururunu tamir etmek için İnan ve İsa’ya gözdağı verir. Faysal ise ailesini bu durumdan korumak için Gülendam ile birlikte planını hayata geçirir.