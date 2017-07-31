Rüya 3. bölüm fragmanında Elif'in başı büyük belada!

Rüya 3. bölüm fragmanında birbirinden ilginç olaylar ekrana gelmeye devam ediyor. Elif ile Bulut arasında geçen diyalogların aileler tarafından duyulması, gerilimin tırmanmasına neden olacaktır. Rüya 3. bölüm fragmanında Alaz'ın ise intikam ateşi yanmaya devam edecektir. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Rüya 3. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Elif, Bulut’un evlenme teklifini kabul ediyor; Alaz, intikam ateşiyle daha da tehlikeli hale geliyor; Gülendam; Elif ve Bulut’u ayırmak için Giray ailesine işbirliği teklif ediyor



Elif, Giray’ların bu evliliğe onay vermemesinden ve Bulut’un ailesini karşısına alacak olmasından korkar. Yıldız, Elif’in evlilik haberini duyunca havalara uçar. Ancak bu haberi Ardalı ailesinden saklamak gerekmektedir. Yıldız, Elif ile gelinlik seçmeye gittiğinde mağazada Cemre’yle karşılaşır. Nuran’ın ölümü Cihan’a büyük bir üzüntü yaşatır. Alaz’a sahip çıkmak, onu koruyup kollamak ve ona yaşatamamış olduğu babalık görevlerini yerine getirmek için kendine söz verir. Alaz’ın ise nefreti dinmek bilmez. Selma ile Cihan’a şantaj yapmaya devam eder. Gülendam, Faysal’la beraber Giray’lar ailesinin holdingine gider. Bu beklenmedik ziyarette Gülendam’ın yaptığı teklif Ruhşan’ı şaşırtır. Ruhşan, Elif ve Bulut’u ayırmak için nasıl bir işbirliği içine girecektir?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



“Rüya”nın 2. bölümünde; Bulut Elif’i aklından çıkaramaz. Elif’i zorla evlendirilmek istendiği Selami ‘den kurtarmak için eve gelir. Tüm aile Bulut Giray’ın gelişi ile şoktadır. Bulut, Elif’e hiç ayrılmayacaklarını söyler, birlikte kaçarlar. Selami bu durumu kendisine yediremez artık bu bir namus meselesidir. İnan Elif ve Bulut’un peşinden koşar ancak yetişemez. Alaz Noyan gerçek babasının ölüm döşeğinde olan annesi Nuran’dan Cihan Giray olduğunu öğrenmiştir. Alaz 25 senedir koca bir yalan içinde büyütülmüş olduğunu hazmedemez öfkesi giderek büyür. Nuran ve Giray’lar ailesini bekleyen son ne olacak? Bulut’un ısrarıyla Giraylar ailesi Ardalı ailesi ile tanışmak için evlerine gider. Ruhşan’ın tüm ev halkına bir sürprizi vardır. Alaz’ın planları Giraylar ailesini ve Nuran’ı nasıl etkileyecek? Bulut’un sürpriz evlilik teklifine Elif ne cevap verecek?