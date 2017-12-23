Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rutte: İlişkilerin düzelmesi iyi olur

    Rutte: İlişkilerin düzelmesi iyi olur

    AA
    23.12.2017 - 14:42 | Son Güncelleme:

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin halen ‘soğuk’ olduğunu belirterek, “İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

    BAŞBAKAN Rutte, Hollanda’nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi. Rutte, “İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi” ifadesini kullandı.
    Hamburg’ta yapılan G20 Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

    NELER YAŞANMAŞITI?
    Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla bu yıl martta yapacağı ziyaretleri engellemişti.
    Rotterdam’da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlanmıştı.
    Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.
    Dışişleri Bakanlığı da izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri