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    Rusya’ya Suriye’de yeni yıl şoku! 7 savaş uçağı yok edilmiş

    Nerdun HACIOĞLU
    04.01.2018 - 08:56 | Son Güncelleme:

    Rus Kommersant gazetesi, iki askeri kaynağa dayanarak, 31 Aralık Pazar günü Rus Hava Kuvvetleri'nin konuşlandığı Hemymim Hava Üssü'nün terörist grupların saldırısına uğradığını duyurdu. Üsse saldırıda 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

    Havan toplarıyla açılan ateş sonucu 7 uçakla bir mühimmat deposu havaya uçurulmuş. Rus askerlerinden ölenler ve yaralananların sayısı hakkında bilgi verilmiyor.

    Rusya’ya Suriye’de yeni yıl şoku 7 savaş uçağı yok edilmiş

    Rusya’nın asker göndererek Suriye ihtilafına resmen dahil olduğu Eylül 2015 tarihinden bu yana Hmeymim Hava Üssü'ne en ciddi saldırının 5 gün önce 31 Aralık'ta düzenlendiği yeni ortaya çıktı.

    Kommersant gazetesi manşetten yayınladığı “Hmeymim ateş altında” başlıklı haberinde hangi gruptan oldukları anlaşılmayan saldırganların üssü havan toplarıyla ateşe tuttuklarını duyurdu.

    Rusya’daki iki farklı askeri kaynaktan haberi doğrulattığını vurgulayan gazete, “31 Aralık tarihinde Hmeymim Hava Üssü'ne yönelik düzenlenen saldırıda dört SU-24 bombardıman uçağı, iki adet SU-35 avcı uçağı ve bir AN-72 nakliye uçağı yok edilmiş. Havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda 7 uçağın yanı sıra mühimmat deposu olarak kullanılan binaya bomba isabet etmesi sonucunda burası da havaya uçmuş. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ve kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor. Askeri kaynaklar sadece onlarca yaralı olabileceğini dile getiriyor” satırlarını yazdı.

    RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

    Rusya’nın önde gelen gazetesi Kommersant manşetten Hmeymim Hava Üssü'nün saldırıya uğradığını duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar olayı doğrulayan veya yalanlayan resmi açıklama yapmış değil. Kremlin Sarayı'nın sıkı taraftarı Rus yayınları ise Kommersant gazetesi haberinin gerçekleri yansıtmıyor olabileceği vurgusu yaparak, “Teröristler, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirmiş olsalardı, bu olayı çoktan tün dünyaya büyük başarıları olarak duyurmuş olurdu. Aradan günler geçmesine rağmen Suriye’deki terörist gruplar suskun. İkinci şüphe Suriye topraklarını ve özellikle Rus üssünü uydularla izleyen Amerika, Hmeymim’de tahribat tespit etmiş olsaydı hemen haber ajanslarına servis ederdi. Böyle bir uydu çekimi de ortalarda yok” demekte.

    Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü'ne saldırı haberi öncesinde yine aynı 31 Aralık tarihinde Rusya’ya ait MI-24 taarruz helikopterinin bölgede kaza geçirdiği Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 4 gün gecikmeyle açıklanmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık tarihinde Mısır ve Türkiye ziyaretleri öncesinde ansızın Hmeymim Hava Üssü'nü ziyaret etmişti. Suriye’de DEAŞ terörünün yenilgiye uğratıldığını Beşar Esad ile birlikte ilan eden Rusya lideri, aynı gün ana kuvvetlere Suriye’den çekilme emrini verdiğini ilan etmişti.

     

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