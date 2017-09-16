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Rusya’ya ihracatta yüzde 151 oranında artış

İHA
16.09.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:25

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, geçen yıla göre Rusya ihracatında yüzde 15’lik artışın olduğunu söyledi.

BAİB, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen ve Rusya ile Rusya’nın komşu ülkelerine yaş sebze meyve ihracatında büyük önem taşıyan World Food Moscow Fuarı'na katıldı. Fuar hakkında bilgi veren TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler hızla düzeliyor. Siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ticaret hacmi de artıyor. Rakamlar kriz öncesindeki seviyeye henüz ulaşmadı. Rakamların artmasını, kriz önceki seviyeyi de aşmasını umuyoruz” diye konuştu.

Satıcı, “Fuara milli düzeyde katılım sağladık. Toplam 510 metrekare alanı kapsayan stant kurduk. Türkiye standında 16 firma ve kurum ülkemizi temsil etti. Fuara katılan firmalarımız önemli bağlantılar kurdu” dedi. Rusya’ya gerçekleşen yaş sebze meyve ihracatı hakkında da bilgi veren Mustafa Satıcı, “1 Ocak-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında 1 milyar 176 milyon dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleşti. Rusya, 259,3 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. Geçen yıla kıyasla Rusya’ya ihracatımız yüzde 151 oranında arttı” diye konuştu.

Etiketler: Türkiye İhracatçılar Meclisi , TİM , ihracat rakamları
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