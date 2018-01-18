Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Rusya’ya deri ihracatı yüzde 72 arttı

Rusya’ya deri ihracatı yüzde 72 arttı

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 00:16 | Son Güncelleme:

Sektör olarak 2017 yılı içerisinde yeni pazarlara açıldıklarını vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, “Sektör olarak 2017 yılı içerisinde 186 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 1.5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 9 artış yakaladık. Mevcut pazarlarımıza ihracatımızı artırdığımız gibi çeşitli projelerle yeni pazarlara da açılmaya başladık” dedi.

Son dönemlerde Rusya ile yaşanan gelişmelerin deri ihracatına da olumlu yansıdığını dile getiren Şenocak, “Sektörümüz için Rusya lokomotif pazar olma özelliğini 2017 yılı içerisinde de sürdürdü. İki ülke arasında yaşanan olumlu siyasi gelişmeler ihracatımıza da direkt yansıyor. Rusya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 195 milyon dolar ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 72’lik bir artış kaydettik. Rusya pazarına her geçen gün katma değeri daha yüksek ürünler ihraç ediyoruz. İtalya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 87 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 17 gibi bir artış yakaladık” dedi.

 

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri