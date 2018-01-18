Rusya’ya deri ihracatı yüzde 72 arttı

Son dönemlerde Rusya ile yaşanan gelişmelerin deri ihracatına da olumlu yansıdığını dile getiren Şenocak, “Sektörümüz için Rusya lokomotif pazar olma özelliğini 2017 yılı içerisinde de sürdürdü. İki ülke arasında yaşanan olumlu siyasi gelişmeler ihracatımıza da direkt yansıyor. Rusya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 195 milyon dolar ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 72’lik bir artış kaydettik. Rusya pazarına her geçen gün katma değeri daha yüksek ürünler ihraç ediyoruz. İtalya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 87 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 17 gibi bir artış yakaladık” dedi.