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Rusya’ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı

Hürriyet Haber
04.09.2017 - 21:57 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 21:57

TÜRKİYE’den Rusya’ya yılın 7 aylık döneminde ayakkabı ihracatı, yüzde 129 arttı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri’nden derlenen verilere göre Türk deri sektörü 2017 Ocak-Temmuz döneminde 858 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sektörün ihracatının yüzde 55’ini 470 milyon dolarla ayakkabı sektörü gerçekleştirdi. Rusya’ya ayakkabı ihracatı ise geçen yılın aynı döneminde 18 milyon dolar olurken bu yıl yüzde 129 artarak 41 milyon dolara ulaştı. Rusya pazarı Irak’ın ardından ikinci sıraya yükseldi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Türk ayakkabı sektörünün ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını söyledi.

Etiketler: ayakkabı ihracatı , Rusya , gazetehaberleri
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