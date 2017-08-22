Rusya’nın yeni ABD elçisi AB’nin yaptırım listesinde

Antonov, görev süresi 22 Temmuz’da sona eren Rusya’nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’ın yerine geçecek. Anadolu Ajansı, Antonov’un 2011-2016 yılları arasında “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden politikalar” nedeniyle Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde olduğunu yazdı. Öte yandan, ABD, Amerikan diplomatik çalışanlarının sayısını düşüren Rusya’ya misilleme yaptı. Moskova’daki ABD Büyükelçiliği, göçmen başvuruları hariç diğer tüm vizelerin 23 Ağustos itibariyla durdurulacağını açıkladı.