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    Rusya’nın yeni ABD elçisi AB’nin yaptırım listesinde

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 00:18Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 00:18

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya’nın yeni ABD Büyükelçisi oldu.

    Antonov, görev süresi 22 Temmuz’da sona eren Rusya’nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’ın yerine geçecek. Anadolu Ajansı, Antonov’un 2011-2016 yılları arasında “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden politikalar” nedeniyle Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde olduğunu yazdı. Öte yandan, ABD, Amerikan diplomatik çalışanlarının sayısını düşüren Rusya’ya misilleme yaptı. Moskova’daki ABD Büyükelçiliği, göçmen başvuruları hariç diğer tüm vizelerin 23 Ağustos itibariyla durdurulacağını açıkladı.

    Etiketler: Anatoliy Antonov , Vladimir Putin , gazetehaberleri
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