Rusya’nın ünlü orkestrası TİM’de

Rusya’nın en önemli şeflerinden Juri Gilbo’nun 1998’den beri müzik direktörlüğünü üstlendiği St Petersburg Rus Oda Filarmonisi kendine özgü tınısı ile uluslararası konser salonları ve festivallerin aranan konukları arasında yer alıyor.

St Petersburg Konservatuarı’nın mezunları tarafından 1990 yılında kurulan St Petersburg Rus Oda Filarmonisi 16-17 Şubat’ta TİM Show Center’da sahne alacak. Yüksek disiplin ve virtüözite içeren bir ekolü temsil eden topluluğun konserinde Rusya’nın en önemli şeflerinden Juri Gilbo, kondüktör olarak yerini alacak.

Dünyaca ünlü Schleswig-Holstein, Rheingau ve Beyrut Al Bustan müzik festivallerinin konuğu olarak hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük alkış alan St Petersburg Rus Oda Filarmonisi, Berlin Filarmoni Salonu, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Real Madrid, Gewandhaus Leipzig, Köln Filarmoni Salonu, Bayreuth Opera Evi ve Tiyatro de Lüksemburg gibi Avrupa’nın en önemli konser salonlarında izleyici karşısına çıktı. Topluluk, Gramophone Dergisi tarafından da Editörün Seçimi Ödülü’ne layık görüldü.

St Petersburg Rus Oda Filarmonisi’nin TİM Show Center’da 16-17 Şubat’ta vereceği konserin biletleri TİM bilet gişesi ve Biletix’ten edinilebilir.