Son dakika... Türkiye'den ne zaman domates alacaklarını açıkladılar...

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç yaptığı açıklamada “Türkiye’den domates ithalatı ancak 2018’de kısmen yeniden başlayabilir. Türkiye’den domates ithalatı 50 bin tondan fazla olmaz” diye konuştu. Uçak krizi öncesinde Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatı 346 bin 747 ton seviyesindeydi. Yani Rusya’nın şu an açıkladığı 50 bin tonun tam 7 katını ihraç ediyorduk.

2015 Kasım ayında bir Rusa uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Türkiye/Rusya ekonomik ve ticari ilişkileri zarar görmüştü. Rusya, Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere kısıtlama getirmişti. İki ülke geçen yıl yaz aylarında sağlanan normalleşme ile birlikte birçok ürün üzerindeki engeli kalksa da Türk domateslerinin Rus pazarlarına ithalatı hala yasaktı. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmeler yapılmış, ticari kısıtlamalar da ele alınmıştı.

ZEYBEKCİ MİKTAR KISITLAMASI YOK DEMİŞTİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de geçen hafta domates ile ilgili 1-2 gün içerisinde önemli gelişmeler olabileceğini belirtmiş “Teyit ettiler ama ilk domates sevkiyatı yapılana kadar bu konuda tedbirli olmayı tercih ediyoruz. Her türlü uygulamada Kasım 2015 öncesine dönmek hedefimiz. Herhangi bir miktar kısıtlaması yok. İlk domates sevkiyatı yapılana kadar günle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu anda problem bitti diye biliyorum, bitti diye konuşuyoruz. Ama bu prosedürü çalıştırırken herhangi bir teknik engel, tekrar sürprizle karşılaşma endişem de yok değil” demişti.

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