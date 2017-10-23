Rusya’nın ‘Demirbilek’i en büyüklerde

Rusya’da 2005’te 33 yaşındayken ESTA Construction’u kuran Demirbilek, bugüne kadar 1.5 milyon metrekarelik iş yaptı, 3 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektörü dergisi Engineering News Record’ın (ENR) dünyanın en büyük 250 firma arasında 168’inci sırada yer alan ESTA Construction, AVM, stadyum, fabrika, konut ve ofis projeleri yapıyor. Ve Esta bu yıl ilk kez Türkiye’de Benesta markasıyla 5 proje yapacak. Gaziantepli bir aile olduklarını ve Ankara’da büyüdüğünü dile getiren Demirbilek, “Babam esnaftı. Ailede tek ben okudum. 5 yaşında hesap yaparmışım. İlkokula gittiğimde matematiğim iyiydi. Hiç top oynamadım, bisiklete binmedim. Nep çalıştım, hiç tatil yapmadım” dedi. Demirbilek, bir arkadaşının tavsiyesiyle Rusya’da iş yapan Entes İnşaat Şirketi’nde çalışmak için ailesinin itirazlarına rağmen Rusya’ya gitmiş. Entes’te 4 yıl çalıştıktan sonra Rusya’da büyüme planları yapan Evyap’a geçerek pazarlamadan sorumlu olmuş. 2005’te şirketin Rusya genel müdürüyken kendi şirketini kuran Demirbilek’in aldığı iş Margit marketlerinin binalarının yapımı olmuş.

Rusya’daki işleri devam eden Demirbilek, bu yıl Türkiye’de 5 projeye başlıyor. “Hayalim memleketimde de iş yapmaktı. Fransızlarla, Almanlarla iş yaptım, yapıyorum. İstanbul’da 4, Marmaris’te de 1 projeye başlıyoruz. 2 bin kişiye iş olanağı vereceğiz. İşlerimizin toplam değeri 1 milyar dolar değere ulaşacak” dedi.