Rusya’nın başkentinde yolcu uçağı düştü: 71 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedova Halivamanı’ndan 65 yolcu ve altı mürettebatla kalkan Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, havalandıktan dakikalar sonra düştü. Uçuş takip uygulaması Flightradar24’a göre; uçak kalkıştan beş dakika sonra dakikada 6 bin metre hızla alçaldı. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KARAKUTULARDAN BİRİ BULUNDU

Saratov Havayolları’na ait olan uçak, Urallar’daki Orsk kentine gidiyordu. Enkaz, Moskova’nın 80 kilometre güneydoğusundaki Argunova köyünde geniş bir alana yayılmış halde bulundu. Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 02.45’te (TSİ de 02.45) radardan kaybolduğu yönünde mesaj alındığı, 03.40’ta ise enkaza ulaşıldığı” ifade edildi. Uçağın karakutularından biri bulunurken, kazanın nedeni yapılan inceleme sonucu anlaşılacak.

RUS BAKAN ‘BİYOLOJİK KALINTI’ DEDİ

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, cesetlerin tanınmaz halde olduğunu ve kimliklerin DNA testiyle belirleneceğini açıkladı. Sokolov, parçalanan cesetlerle ilgili “biyolojik kalıntı” ifadesini kullandı. Uçağın çakıldığı yerde iki metre derinliğinde, 17 metre genişliğinde çukur oluştu. Etrafa yayılan ceset parçalarının toplanmasının iki gün daha süreceği tahmin ediliyor. Kazada hayatını kaybedenler arasında İsviçre, Kazakistan ve Azerbaycan vatandaşları da bulunuyor.

KAZAYA İHMAL YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Havacılık uzmanları, kanatlardaki yükseklik dümen ayarının hava koşullarından etkilenebileceğini belirterek, “kanatlara gerekli buz önleyici kimyasal madde uygulanmamış olması faciaya yol açmış olabilir” görüşünü dile getirdi. Adının gizli kalmasıyla kaydıyla “Life” haber sitesine konuşan havayolu şirketinden bir teknisyen ise, “Uçağın hidrolik sistemindeki yağ ve filtrelerin normalde 375 saat uçuştan sonra değiştirilmesi gerekiyor. Düşen uçaktaki yağ ve hava filtreleri ise 750 uçuş saati boyunca değiştirilmedi” dedi.

Uluslararası uçuşları yasaklanmıştı

Saratov Havayolları’nin merkezi, Moskova’nn 840 kilometre güneydoğusundaki Saratov kentinde bulunuyor. 2015 yılında müfettişler, şirkete ait bir uçağın kokpitinde kabin ekibinin dışında bir kişi bulmuş ve bu nedenle şirketi uluslararası uçuşlardan men etmişti. Yasağa itiraz eden şirket, 2016’da uluslararası çarter seferlerine başlamıştı. Büyük oranda Rusya şehirleri arasında sefer yapan şirket, Ermenistan ve Gürcistan gibi destinasyonlara da uçuyor.

KIZIL ORDU KOROSUNU YOK EDEN FECİ KAZA

Rusya son yıllarda iki büyük uçak kazasıyla dünyanın gündemine oturdu. 25 Aralık 2016’da ünlü Kızıl Ordu Korosu mensuplarını taşıyan Tu-154 tipi bir uçak Karadeniz’e çakılmıştı. Uçaktaki 92 kişi hayatını kaybetmişti. Rus Metrojet havayolu şirketine Airbus A321 tipi uçak, 31 Ekim 2015’te 224 yolcusuyla birlikte Mısır’ın Sina Yarımadası’nda düştü. DEAŞ, yerleştirdiği bir bombayla uçağı düşürdüğünü öne sürmüştü.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e; Başbakan Binali Yıldırım ise mevkidaşı Dimitriy Medvedev’e taziye mesajı iletti. Kaza nedeniyle Soçi’ye bugün için planlanan ziyaretini iptal eden Putin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.