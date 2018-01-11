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    Rusya'dan Türkiye'ye medya üzerinden ikinci mesaj

    Nerdun Hacıoğlu / Moskova
    11.01.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    İDLİB gerilimi nedeniyle önceki gün Rus ordu gazetesi “Kızıl Yıldız” aracılığıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a Hmeymim üssüne 6 Ocak’taki İHA saldırısıyla ilgili uyarı mektubu gönderildiğini kamuya duyuran Moskova, bugün de yine medya üzerinden Ankara’ya ikinci bir mesaj verdi.

    48 saat içerisinde ikinci mesaj Rusya’dan herhangi yetkili adı telaffuz edilmeden “İzvestiya” gazetesi aracılığıyla verildi. Haberin başlığında “Rusya, Türkiye’den Suriye konusunda yapıcı olmasını bekliyor” cümlesi kullanılırken, içerikte Ankara tarafından Rus Büyükelçisi’ne iletilen Türkiye çekincelerinin Rusya tarafından şartlı kabul edildiği sinyali de verildi.

    Rusyadan Türkiyeye medya üzerinden ikinci mesaj

    Kremlin’e yakın “İzvestiya” gazetesi vasıtasıyla Ankara’ya iletilen ikinci mesajda aynen şöyle dendi: “Rusya, Suriye ihtilafı çözümünde Türkiye ile yapıcı işbirliğinin devam ettirilmesinden yanadır. Ancak El Nusra gibi terörist gruplarla mücadele etmekten de vazgeçmeyecektir. Rusya’daki üç diplomatik kaynak, bu cümlenin Ankara’nın Rusya ve İran Büyükelçilerini bakanlığa davet ederek ilettiği çekincelerin yanıtı sayıldığını belirtti.”

    Rusya ne ima ediyorRusya ne ima ediyor?

    Rus diplomatik kaynaklara dayanan İzvestiya habere şöyle devam etti:  “Ayrıca Türk tarafına göre Suriye ordu birlikleri terörizm ile mücadele gerekçesiyle bölgedeki ılımlı muhaliflere saldırıyor.  Astana formatı çerçevesinde biz başarılı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların devam ettirilmesinden yanayız. Ancak bizim belirli prensiplerimiz var. El Nusra yok edilmeli. Bu prensipten de taviz vermek niyetinde değiliz”.

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    Söz konusu gazeteye görüş belirten Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Frants Klintseviç, “Hava kuvvetlerimizin Suriye’de muhalifleri vurduğu iddiası gerçekleri yansıtmıyor. Biz Suriye’de sadece teröristleri vuruyoruz. Tabi bizim bu tavrımız militan oluşumlara az para yatırmayan bazı oyuncularda kızgınlık yaratmaktadır” ifadesine yer verildi.

    İzvestiya, 9 Ocak’ta Rus ve İran Büyükelçilikleri’nin Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasıyla ilgili olarak da “Bu arada Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ile Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatların çağrılması olayını yorumsuz bıraktı” dedi.

     

     

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    Etiketler: idlib
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