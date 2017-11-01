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    Rusya'dan Suriyeli Kürtlere kongre daveti

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 01:55 | Son Güncelleme:

    İNGİLİZ Reuters haber ajansı, Rusya’nın ‘Suriye’nin kuzeyindeki Kürtleri’ ülkede düzenlenmesi planlanan Suriye Halkları Kongresi’ne davet ettiğini duyurdu.

    Reuters’a konuşan ve terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’ye danışmanlık yapan Badran Jia Kurd isimli kişi daveti geçen ay Suriye’nin kuzeyini ziyaret eden Rus yetkililerden aldıklarını söyledi. PYD’nin Moskova temsilcisi Abdussalam Ali ise kongrede Suriye’deki Kürtlerin federalleşme planlarının tartışılacağını ve Suriye’nin kuzeyinde 2016 sonbaharında tek taraflı olarak oluşturulan ‘demokratik federasyonun’ geleceğinin ele alınacağını belirtti.

    PYD Temsilcisi Abdussalam Ali, Rus Nezavisimaya Gazeta gazetesine yaptığı açıklamada “Buna hazırız. Beşar Esad’ın görüşmelere başlamasının zamanı gelmiştir. Kürtler bağımsızlık çağrısı yapmıyor. Birleşik bir Suriye’nin parçası olacak federe bir demokratik cumhuriyet oluşturmaya çalışıyor” diye konuştu.

    Etiketler: Rusya , gazetehaberleri
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