Rusya’dan son S-400 mesajı: ‘Gelin artık evlendirilmeye hazır’

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Kurumu Başkanı Dmitriy Şugayev, füzeleri evlendirmeye hazır bir geline benzetti. Kommersant gazetesine yaptığı açıklamayla pazarlığı özetleyen Dmitriy Şugayev, “Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri satışı meselesi halk arasında tabir edildiği gibi (gelin, teslim edilmeye hazır) vaziyette. Tabii Türkiye ile yapılacak S-400 anlaşması basit tüfek satış anlaşması değil. Ciddi bir sistemden söz ediyoruz. Bazı püf noktaları var. Çözülmesi gereken bu son püf noktalar konusunda da Moskova ile Ankara en kısa zamanda anlaşmaya varacaktır” dedi.

“OKYANUS ÖTESİ TEPKİLİ AMA”

Şugayev, ABD’nin bu satışa tepkisi konusunda ise “Okyanus ötesi arkadaşlar Türkiye’nin bu kararına tepkili. Ancak Türkiye bilindiği üzere bağımsız bir ülke. Bir ürünü alıp almama kararını kendisi verir” ifadelerini kullandı. Şugayev iki gün önce yaptığı bir başka açıklamada S-400’lerle ilgili olarak “Bu anlaşma Rusya’nın hem jeopolitik hem stratejik çıkarlarına uygundur. Kimsenin şüphesi olmasın” demişti.