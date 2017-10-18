Rusya'dan son dakika Türk domatesi açıklaması! Firmalar belli oldu

RUSYA ile Türkiye arasında uçak krizinden sonra devam eden domates krizinde kısmi ve geçici çözümün bulunduğu Moskova tarafından açıklandı. Ankara ile Moskova arasında Karma Ekonomik Komisyonu bünyesinde Rusya adına diyalogu sürdüren Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türk domatesinin Rusya pazarına yılda 50 bin ton kapasiteyle 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren dönmesi hususunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu. Uzun süreden beri beklenen domates açıklamasını Moskova’da yapan Rusya Enerji Bakanı Novak, “Türkiye’den domates ithalatıyla ilgili prensip karamızı almış bulunuyoruz. Ara mevsimlerde, Rusya’nın kendi domatesi yetişmediği aylarda yılda 50 bin tonu geçmeyecek şekilde Türkiye’den domates ithalatı yapılacak. Türkiye’den Rusya’ya domatesler belirlenen 4 firma tarafından gerçekleşecek. Domates sevkıyatının 1 Aralıktan itibaren başlayabilmesi için Rusya yasa ve yönetmeliklerinde gerekli düzenlemelerin tamamlanması da gerekiyor. Ayrıca Türk tarafıyla önümüzdeki 21 Ekim tarihinde Rusya’nın Kazan şehrinde Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapılacak. Domates krizi konusuna orada noktayı koymayı planlıyoruz” dedi.

REKABETE UYGUN DEĞİL

Rusya yönetiminin 1 aralıktan itibaren Türk domatesine kapılarını aralaması kararı Rusya ile çalışan 1500 kadar firmada çelişkili tepkilere yol açtı. Rusya’nın Türkiye’den domates alımı için sadece dört firmanın seçilmiş olmasının ayrımcılık ve haksız rekabet yaratacağını belirten isminin açıklanmasını istemeyen sektör temsilcisi, “Aldığımız duyumlara göre Rus tarafının belirlediği 4 firmadan ikisi ‘Agrobay Seracılık’ ile ‘Lider Seracılık’. Diğer iki firmanın adını ise biz bile henüz bilmiyoruz. Rusya ile yaşanan domates krizinde atılan bu ilk adımı elbette olumlu değerlendiriyoruz. Ancak uzun vadede çözüm olamayacağını da vurgulamadan edemeyiz. Uçak krizi öncesi Rusya ile çalışan 1500 tarım ürünü firması vardı. Birçoğu günümüzde de bitkisel hayat sürdürerek sektöründe problemlerin aşılmasını bekliyordu. Şimdi 4 firmanın domateste imtiyaz sahibi seçilmesi ne Türkiye ile ikili ilişkilere, ne de dünya ticaretindeki serbest rekabet ilkelerine uygun değildir. Beklentimiz elbette bürokratik sınırlandırmaların tamamen kalkmasıdır” diye konuştu.

TAVUK ETİ VE KIRMIZI ET İÇİN 21 EKİM'DE...

Diğer taraftan bunun karşılığında Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Domates, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi.

İlişkilerin 2016 ortasında düzelmeye başlaması ardından Rusya, birçok ürünün Türkiye'den alımına yönelik yasağı aşamalı olarak kaldırdı.

Fakat domatese yönelik yasak devam etti. Bunun nedeni, Türkiye'ye yönelik yasağın ardından Rusya'da yerli domates üreticilerine büyük krediler verilmesiydi.

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