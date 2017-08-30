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    Rusya'dan şoke eden Afrin hamlesi

    DHA
    30.08.2017 - 19:33 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 19:34

    RUS ordusuna bağlı askerler, dün Suriye’nin kuzeyinde yer alan Afrin ve Şehba bölgesinin bir kaç noktasına konuşlandı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olarak bilinen YPG, Rus askerlerinin askeri gözlem yapacağını ve kendileri ile birlikte Şehba ve Afrin’in güvenliğini sağlayacaklarını açıkladı.

    Suriye İnsan Hakları Örgütü ve bölgedeki Kürt internet siteleri, dün Rus ordusuna bağlı askerlerin YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin elinde bulunan Şehba bölgesindeki Tel Rıfat kasabasına konuşlandığını belirtirken, bölgeye konuşlanan Rus askerlerinin görüntü ve fotoğrafları da paylaşıldı.

    Rusyadan şoke eden Afrin hamlesi

    Afrin'in güney batısında yer alan Tel Rıfat kasabası, 2016 yılının Şubat ayında DSG güçleri tarafından ÖSO'nun elinden alınmış, geçtiğimiz Haziran ayından itibaren ise OSÖ ve YPG arasında çatışmaların yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.

    Rusyadan şoke eden Afrin hamlesi

    PKK’nın Suriye’deki kolu olarak bilinen YPG ise, Rus askerlerinin bölgeye yerleşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. YPG açıklamasında, "Askeri gözlem yapacak olan Rus güçlerinin görevi YPG birlikte Şehba ve Efrin'in güvenliğini sağlamak olacaktır" denildi.

    Etiketler: rus askeri , afrin , şehba
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