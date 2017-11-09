Rusya'dan şok tehdit! "CNN'i kapatırız"

Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan Morozov, ABD’nin Rusya devletine ait video içeriklerinin dağıtımcıların ağlarına dahil edilmesinin yasaklanabilmesine ilişkin bir bütçe taslağını onaylaması konusunda açıklama yaptı.

Morozov “Yasa kabul edilirse Rusya olarak ABD Kongresi’nin eylemlerine aynı şekilde karşılık veririz. CNN’e karşı Rusya’da bir bilgi temizliği ve dışlama uygulanır. CNN’i kablolu televizyon paketleri dahil her türlü yayın ağına dahil olmaktan men ederiz” dedi.

ABD’de, Rusya devletine ait video içeriklerinin dağıtımcıların ağlarına dahil edilmesinin yasaklanabilmesine ilişkin bir bütçe taslağı kabul edildi. Taslakta Rusya’ya bağlı herhangi bir televizyon kanalının yayın yapmasına izin verilmemesi öngörülüyor.