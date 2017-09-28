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Rusya'dan önemli 'domates' açıklaması

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 15:23 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 15:24

Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeniy Gromiko, Türkiye’den domates ithalatının devam etmesine yönelik tekliflerini hükümete ilettiklerini söyledi.

Gromıko, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımı devam eden Türkiye’den domates ithalatına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rus Tarım Bakanlığının, Türkiye’den domates ithalatına ilişkin mekanizmalarla ilgili çalışmalarını tamamlandığına işaret eden Gromıko, “Bu konuya ilişkin tekliflerimizi hükümete ilettik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün Ankara’da gerçekleşecek görüşmede Rusya’nın yaptırıma devam ettiği domates ithalatının da ele alınması bekleniyor.

Etiketler: Yevgeniy Gromiko , Rusya Tarım Bakanı , Domates
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