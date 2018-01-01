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    Rusya'dan net İran mesajı: Kabul edilemez

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:

    İran'daki protestoların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

    Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.

    Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırılabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

    İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

    Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

    Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.

    Etiketler: ABD
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