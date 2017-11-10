Rusya'dan NATO'ya sert suçlama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı basınında yer alan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2017'yle ilgili eleştirilerin NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki nükleer faaliyetlerini gizleme amacı taşıdığını söyledi.
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