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    Rusya'dan NATO'ya sert suçlama

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'nun Rusya sınırında nükleer faaliyetler yürüttüğünü iddia etti.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı basınında yer alan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2017'yle ilgili eleştirilerin NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki nükleer faaliyetlerini gizleme amacı taşıdığını söyledi.

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