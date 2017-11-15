Rusya'dan müjdeli haber 'Vizesiz dönem' kapıda

Soçi’deki Erdoğan-Putin zirvesinde ana gündem maddesi Suriye olurken, diğer yandan Türk vatandaşları için yeniden “vizesiz rejim”e dönülmesi talepleri de bir kez daha öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için tüm engellerin kaldırılması gereğine vurgu yaparken ilk olarak vize muafiyetine dönülmesi talebini die getirdi. Başkan Putin ise bu konuda net bir açıklama yapmadı.

Ancak turkrus.com’un haberine göre Soçi’deki başkanlık konutu Boçarov Ruçey’de yapılan zirveyi izleyen, Kremlin’e en yakın ve en saygın gazetecilerden biri olarak bilinen Kommresant muhabiri Andrey Kolsenikov, vize rejimi konusunda çok önemli kulis bilgilerini paylaştı.

'VİZESİZ DÖNEME YENİDEN DÖNÜLECEK'

Kolesnkov, gazetesindeki zirve yazısında, “Kommersant’ın aldığı bilgiye göre Rusya ile Türkiye arasında yakında vizesiz rejime yeniden dönülecek” dedi.

Konunun Erdoğan tarafından müzakerelerde masaya getirildiğini vurgulayan Kolesnkov, şöyle devam etti:

“Şu an Rusya’ya onlarca ve yüzlerce milyon dolar yatırım yapan büyük Türk işadamları Rusya’dan iki-üç günlük, nadiren de iki haftalık vize alabiliyor. Bu kadar kısa süreli vizeyle Moskova’da ya da daha uzakta, mesela Ural’larda bir iş yapmaya yetecek zaman bulamamalarından daha da öteye giden bir sorun var: Türk işadamları kendilerine yapılan bu muamelenin küçük düşürücü olduğunu düşünüyor. Gerçi kısa süre öncesine kadar onlara hiç vize verilmiyordu."

Kommersant’ın Rusya kaynaklarına dayandırdığı aynı habere göre, yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulaması ise "hemen" kaldırılacak.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede vize muafiyetinin de değerlendirildiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Vize konusu gündeme getirildi. Şöyle diyelim, Türk tarafının endişeleri dikkate alınıyor. Bu konu üzerindeki çalışmalar sürüyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yıl 6. kez yüz yüze görüştü. Soçi'de gerçekleşen görüşmede iki lider de ilişkilerin uçak krizinin öncesindeki seviyeye geldiğini vurguladı.