Rusya'dan Kuzey Irak hamlesi

Sputnik'in haberine göre Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Sergey Petrov, petrol kuyusuna erişimin zorluğu ve bölgede mayınlı arazi bulunma ihtimali üzerine Halepçe projesinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Petrov, jeopolitik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ciddi bir yatırım gerektiğini belirterek, "Şirket yüksek riske sahip bölgelerde çalışma yapmaya hazır değil" dedi.

Sergey Petrov, Halepçe'deki yatağın elverişli olduğunu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki çalışmaların şirket için gelecek vaadettiğini de ifade etti.