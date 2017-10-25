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    Rusya'dan korkunç hamle! 'Satan 2'nin testlerine başlıyor

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 18:05 | Son Güncelleme:

    Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte Rusya askeri harcamalarına da hız verdi. Rusya'nın Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2' testlere başlıyor.

    ATOM BOMBASINDAN 2000 KAT DAHA GÜÇLÜ

    NTV'nin haberine göre; Rusya'nın 10 bin kilometre menzile sahip yeni nesil termonükleer füzesi "Satan 2" testlere başlıyor. Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kat daha güçlü.

    FRANSA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI KÜL EDEBİLİR

    40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2 Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

    Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

    Etiketler: satan-2 , füze , son dakika , haber
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