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    Rusya'dan Körfez ülkelerine itidal çağrısı

    AA
    24 Ağustos 2017 - 12:19Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:19

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Katar ve Körfez ülkelerine itidal çağrısı yaparak, "Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin tüm taraflarına sorunların masada çözülmesi çağrımızı yineliyoruz." dedi.

    Zaharova, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, krizi istişare etmek üzere 27-30 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

    Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin tüm taraflarına itidal çağrısı yapan Zaharova, "Tarafların birbirlerine karşı sert ifadelerden kaçınmaları gerekir. Rusya olarak sorunların masada çözülmesi çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.
    Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni Afganistan stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

    "ABD'nin, Afganistan'daki durumun çözümü için askeri seçenekleri ön plana almasını üzüntüyle karşılıyoruz. ABD'nin yeni stratejisinin, Afganistan'da DEAŞ'ın oluşturduğu tehdidi yansıtmadığını görüyoruz. Beklentimiz, ABD askerlerinin etkinliğini artırmaya yönelik bu stratejinin, Afganistan'ın toprak bütünlüğüne ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarlarına zarar vermemesidir."

    Etiketler: Rusya , rus , Maria Zaharova
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