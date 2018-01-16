Rusya’dan Fransa’ya: Biz de size yaparız!

RUS senatör Andrei Klimov, “Fransa devleti tarafından Russia Today’e (RT) ayrımcılık yapıldığının kanıtlanması durumunda karşılıklılık ilkesini Fransız medyasına uygulayacağız” dedi.

Daha önce RT habercilerinin Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözcüsünün brifingine girişlerinin yasaklanması üzerine 10 Ocak’ta Roma’da Macron’un katıldığı zirveyi takip etmeleri engellenmişti.

“Fransa’daki Büyükelçiliğimiz bu kararların sebebini bulmalı” diyen Klimov, Rus yasalarına uygun olarak gerekirse Fransız basınına karşılıklılık ilkesinin uygulanacağını vurguladı.

Öte yandan ABD’nin RT’ye yaptığı uygulamaya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışından finansal destek gören medya organlarını ‘yabancı ajan’ olarak tanımlama hakkı veren bir yasayı imzalamıştı.