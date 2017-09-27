Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: 'Kimsenin eleştirmeye hakkı yok'

Peskov soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimsenin, tamamen uluslararası hukuka uygun bir biçimde askeri ve teknik alanda yaptıkları, ayrıca üçüncü bir ülkeyi kesinlikle hedef almayan bir işbirliği yüzünden Rusya ve Türkiye'yi eleştirmeye hakkı yok. Bu nedenle kimsenin bu konuda eleştirel ifadeler kullanması için bir dayanak da yok."