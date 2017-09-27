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    Hürriyet >Dünya>Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: 'Kimsenin eleştirmeye hakkı yok'

    Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: 'Kimsenin eleştirmeye hakkı yok'

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 13:01

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararı vermesine yönelik başta ABD ve diğer NATO ülkelerinden konuya ilişkin sert eleştirilere "Kimsenin uluslararası hukuka uygun bir anlaşma bizi eleştirmeye hakkı yok" yanıtı verdi.

    Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararı vermesi nedeniyle NATO'daki müttefikleri tarafından eleştirilmesi hakkında bir soru yöneltildi.

    Peskov soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimsenin, tamamen uluslararası hukuka uygun bir biçimde askeri ve teknik alanda yaptıkları, ayrıca üçüncü bir ülkeyi kesinlikle hedef almayan bir işbirliği yüzünden Rusya ve Türkiye'yi eleştirmeye hakkı yok. Bu nedenle kimsenin bu konuda eleştirel ifadeler kullanması için bir dayanak da yok."

    Etiketler: RUSYA , Rus , S-400 füze
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