Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

    Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hâlâ teröristler tarafından bir saldırı gerçekleşme ihtimali olduğunu, Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmasını umduklarını söyledi.

    Russia Today (RT) ve Rossiya-24 televizyonuna konuşan Lavrentyev, "İdlib'de bir gerilimi azaltma bölgesi kurulması kararı çok önemli bir karardı. Bu sayede sahadaki durumu önemli ölçüde istikrara kavuşturabildik. Elbette bölgedeki bazı grupların provokatif eylemlerinden kaynaklı belli başlı zorluklar var. Bu gibi olumsuzlukları da elimizden geldiğince ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, gerilimi azaltma bölgesinde kurulan gözlem ve denetim noktalarının iyi şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımızın henüz denetim noktalarının tamamını kurmadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine bazı zorlu durumlar hâlâ mevcut. Dolayısıyla bölgedeki gerginlik çok yüksek ve daha önceki gibi radikal örgütler tarafından bir saldırı gerçekleştirilme tehlikesi de devam ediyor. Ancak Türk partnerlerimizin bir şekilde İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip durumu istikrara kavuşturmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Rusya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri