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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Hürriyet Haber
14.10.2017 - 09:12 | Son Güncelleme:

Dvorkoviç, tarım ürünlerinin ticaretinde Türkiye ile bir anlaşmazlık yaşanmadığını belirterek, “Rus üreticilere zarar vermeden domates ithalatını başlatacağız.” dedi.

Rusya’nın Voronej kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dvorkoviç, Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği bazı tarım ürünlerine onay şartı getirmesinin ciddi bir sorun olmadığını söyledi.

Türk yetkililerle düzenli bir şekilde görüşmelerin devam ettiğine ve bir anlaşmazlığın olmadığına işaret eden Dvorkoviç, “Sanıyorum domates konusunda somut adımlar atmamız bekleniyor. Rus üreticilere zarar vermeden domates ithalatını belirli bir miktarda başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber7'nin haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının 9 Ekim itibariyle Rusya'dan ithal edilen bazı tarım ürünleri için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını açıklamıştı. Söz konusu şart, buğday, ham ayçiçek yağı, Mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday ürünlerini kapsıyor.

 

Etiketler: rus tüketici , rusya türkiye , rusya türkiye domates
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