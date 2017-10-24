Rusya’dan flaş Suriye açıklaması: DEAŞ’ın günleri sayılı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güneydoğu Asya Ülkeleri ASEAN toplantısında son iki yılda Rusya’nın Suriye’deki DEAŞ ile mücadeleye dair rakamları paylaştı. Sergey Şoygu, “Suriye’de DEAŞ’ın kökü kazınmak üzere. Ülke topraklarının sadece yüzde 5 gibi küçük bölümünde varlık gösteriyorlar. Bu bölgelerin de kurtarılması artık yıl değil, ay ve gün meselesi. Rusya’nın hava kuvvetleri desteğiyle Suriye ordu birlikleri 503 bin 223 kilometre kare alanı DEAŞ’tan temizledi. 998 yerleşim birimi yasal yönetimin kontrolüne geçti. Rusya’nın iki yılda gerçekleştirdiği hava operasyonlarında 948 terörist kampı, 666 silah ve patlayıcı üretilen atölye imha edildi.

SURİYELİLER GERİ DÖNÜYOR

Silahlı muhaliflerin kontrolündeki 2 bin 500 yerleşim birimi ateşkes sürecine katılmaları sağlandı. Suriye’deki terör örgütlerine karşı hissedilir zaferlerin elde edilmesiyle halk da evlerine dönmeye başladı. Rusya’nın müdahalesi sonrasında 1 milyon 120 bin Suriye vatandaşı evlerine geri döndü. 2017 yılında geri dönen Suriyeli sayısı 660 bin. En önemlisi başta DEAŞ olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerinin enerji kaynaklarından elde ettiği gelirin kesilmesi. Askeri operasyonlar sayesinde iki yıl önce yasadışı petrol satışından yılda 3 milyar dolar ve üzeri kazanan terör örgütlerinin cepleri şimdi boşaldı. Gelir kanallarının kesilmesi teröre karşı zaferin yakın olduğunun bir başka göstergesi” dedi.