Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye'nin yeni kurallarına neden olarak gösterdiği tedbirleri almadı. Bu, partnerlerimizin uygulamaya koyduğu tek taraflı bir tedbir" dendi.

"İPTAL EDİLMESİNİ UMUYORUZ"

Sputnik'in haberine göre Türkiye'nin uygulamaya koyduğu yeni kuralların sonuçlarının Türkiye ve Rusya ticari danışmanlar ve ataşe birimlerinde belgelerin onayıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceğine bağlı olduğunu ifade eden bakanlık, "Türk tarafının Rus ürünleri sevkiyatına getirdiği yeni kuralların en kısa zamanda iptal edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliği'nin en yakın zamanda Türkiye ekonomi ve tarım bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeyi planladığı teyit edilen açıklamada, şu sözlere yer verildi: "İlgili başvuru yapıldı. Partnerlerin yanıtı bekleniyor"

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