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    Rusya'dan flaş açıklama: Durum endişe verici

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 01:43 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatılmasının ardından gelişen durumdan endişe duyduklarını belirtti.

    Suudi Arabistan'ın Yemen ile olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının geçici olarak kapatmaya karar vermesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

    "Uçuşların yasaklanması şimdi de BM'nin insani seferlerini kapsıyor. Bu gelişmeler Moskova'da derin endişeler yaratıyor. Bu gelişmeler, yeni silahlı çatışmalara yol açabilir, masum insanlar arasındaki kurban sayısını artırabilir, genel olarak Yemen'deki kritik insani durumu derinleştirebilir. Eminiz ki, bu tür senaryolar, Yemen'deki çatışmaya acil ve güvenli çözümü bulma amacını karşılamıyor, bu ülkede istikrar ve ulusal uyumun yeniden sağlanması ihtimalini erteliyor."

    Etiketler: Suudi Arabistan
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