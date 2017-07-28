Rusya'dan flaş ABD kararı

Reuters, Rusya'nın ABD büyükelçiliği tarafından kullanılan bazı mülklere de el koyduğunu aktardı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
ABD'nin son yaptırım kararının ardından Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.
Rusya, ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkân tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlamasına şiddetle karşı çıkıyor.
1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN MÜLK SINIRLAMASI
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Rus Dışişleri, Moskova'daki Dorojnaya Caddesi'nde bulunan tüm depo tesislerinin ve Serebryaniy Bor'daki yazlık konutun ABD Büyükelçiliği tarafından kullanımının 1 Ağustos'tan itibaren askıya alındığını açıkladı.