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    Rusya'dan flaş ABD kararı

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 12:19Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:31

    Rusya, ABD'den Rusya'da bulunan ülkedeki diplomat sayısını 1 Eylül tarihinden itibaren azaltmasını talep etti. Reuters haber ajansı, Rusya'nın ülkede bulunan ABD'li diplomat sayısının 455 olmasını talep ettiği aktarıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığını söyledi. Rusya merkezli Interfax haber ajansına konuşan bir kaynak, ABD büyükelçiliği adına çalışan yüzlerce diplomatın ABD'ye geri dönmek zorunda kalacağını söyledi.

    Reuters, Rusya'nın ABD büyükelçiliği tarafından kullanılan bazı mülklere de el koyduğunu aktardı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

    ABD'nin son yaptırım kararının ardından Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.

    Rusya, ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkân tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlamasına şiddetle karşı çıkıyor. 

    1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN MÜLK SINIRLAMASI

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Rus Dışişleri, Moskova'daki Dorojnaya Caddesi'nde bulunan tüm depo tesislerinin ve Serebryaniy Bor'daki yazlık konutun ABD Büyükelçiliği tarafından kullanımının 1 Ağustos'tan itibaren askıya alındığını açıkladı.

     

    Etiketler: ABD , RUSYA , rus , son dakika
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