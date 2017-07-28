Rusya'dan flaş ABD kararı

Reuters, Rusya'nın ABD büyükelçiliği tarafından kullanılan bazı mülklere de el koyduğunu aktardı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

ABD'nin son yaptırım kararının ardından Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.