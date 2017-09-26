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    Rusya'dan Facebook'a uyarı: Engelleriz!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 15:08 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 15:08

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.

    Basına açıklamalarda bulunan Jarov, Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini depolamaya ilişkin kanuna uyulmaması halinde Facebook'un Rusya'da erişime kapatılacağını ifade etti.

    KANUN NE DİYOR?

    Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

    Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabilir.

    ROSKOMNADZOR GEÇEN YIL LINKEDIN'İ YASAKLAMIŞTI

    Roskomnadzor 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

    Etiketler: facebook , rusya , internet
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