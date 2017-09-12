Rusya'dan DEAŞ'a 'cihad-mobil' cip sevkıyatı

Suriye'de DEAŞ’ın adeta simgesi haline gelen 'cihad-mobil' lakaplı ve genelde Toyota marka dört çeker ciplerin terör örgütü tarafından nasıl temin edildiğin sis perdesi aydınlanmaya devam ediyor. Son olarak, dört çeker arazi araçlarının bir kısmının Rusya’dan alınarak, Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırıldığı iddia edildi.

St.Petersburg merkezli Fontanka gazetesi, Suriye’deki DEAŞ militanlarına Rusya’dan nasıl cip temin edildiğini yazdı. Rus güvenlik güçlerinin sır gibi saklayarak yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşan gazete, ciplerin Suriye'ye girişini şu şekilde özetledi:

'UYDU TAKİP SİSTEMİ SÖKÜLÜYOR'

"Şema aslında çok basit. Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da ajanları bulunan DEAŞ, otomobil ticaretinden para kazanmak isteyen kişileri bularak pahalı cipler satın aldırıyor. Tam kasko yaptırılan cipler kurallar gereği uydu takip sistemine alınıyor. Ancak bu cipler, galeriden çıktığı an takip sistemi sökülerek hurdaya çıkan Lada marka araca aktarılıyor. Bu şekilde birkaç ay denetimi çarpıtılan cip, sahibi tarafından DEAŞ kuryelerine teslim ediliyor. Motor ve şasi numarası değiştirilen cipler Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Suriye’ye sokuluyor. Cip, Suriye topraklarına girdiği an Rusya’daki sahibi polise giderek aracın çalındığı bildiriminde bulunuyor. Böylece aracı kişi, hem DEAŞ'tan hem de Rus sigorta şirketinden ödeme alabiliyor."

'PARA KAZANMAK İÇİN YAPTIM'

Rus güvenlik güçleri, takibe aldıkları Azerbaycan asıllı Adalet Ganbarov adlı şahıs üzerinden cihad-mobil şemasını çözmüş. Rusya’da cip satın alan Ganbarov, birkaç ay sonra Rus yetkililere cipinin çalındığını bildirmiş. Bildirimin ardından banka hesabı yakın takibe alınan Ganbarov'a, Ortadoğu ülkelerinden 7 milyon ruble (yaklaşık 417 bin lira) para transferi yapıldığı fark edilmiş. Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Adalet Ganbarov, bu işi para kazanmak için yaptığını itiraf etmiş. Soruşturma genişletildiğinde de bu yoldan en az 15 cipin Suriye’ye gönderildiği tespit edilmiş.

ABD'DE TOYOTA TEMSİLCİSİ İFADE VERMİŞTİ

DEAŞ'ın elinde son 4 yıldır göze çarpan yeni Toyota marka cipler, 2 yıl önce ABD Maliye Bakanlığı tarafından mercek altına alınmıştı. Hakkında kapsamlı soruşturma başlatılan cipler için Amerika’daki Toyota temsilcisi Ed Lewis da ifade vermişti. Lewis, "Toyota itibarını düşünen bir firmadır. Cipleri kime sattığımızı kontrol ediyoruz ancak ikinci el için müdahale imkânımız yok" diye konuşmuştu.

Aynı dönemde, DEAŞ’a yollanan ciplerin büyük bir kısmının Avustralya’daki bir firma üzerinden, ikinci el satışı olarak devredildiği iddia edilmişti.