Rusya'dan büyük iddia: Saldırılar ABD bölgelerinden...

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini ve bunun ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel olduğunu öne sürerken Esad rejimine saldırıların "Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf’tan geliyor" iddiasında bulundu.

Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de Beşşar Esed rejimi güçlerine yönelik saldırıların birçoğunun, Amerikalı birliklerin konuşlandığı bölgelerden geldiğini iddia etti. Bölgedeki saldırıların arasında tek bir bağlantı olduğunu savunan Konaşenkov, “Bu saldırıların tümü, Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf’tan geliyor.” ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Suriye’de DEAŞ’la mücadelede en büyük engelin, terör örgütünün askeri kapasitesiyle ilgili olmadığını savunarak, “ABD’nin Suriye’de terörist gruplara verdiği destek, ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel.” değerlendirmesinde bulundu.