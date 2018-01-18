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    Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Tüm anlaşmaları etkiler

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER(AA)
    18.01.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik tutumunu eleştirerek, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz" dedi.

    Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde kitle imha silahlarının önlenmesinin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yaptı.

    İran ile varılan nükleer anlaşmanın ABD yüzünden başarısız olmasının Kuzey Kore'ye de olumsuz mesaj göndereceğini ve bütün uluslararası anlaşmaları etkileyeceği uyarısında bulunan Lavrov, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    "SON KEZ"

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.

    ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceği, İran'a sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirilmişti. 

     

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    Etiketler: bmgk
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