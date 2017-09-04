MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Rusya'dan ABD'ye sert 'füze savunma' tepkisi!

    Rusya'dan ABD'ye sert 'füze savunma' tepkisi!

    DHA
    04.09.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 13:57

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika’nın füze savunma sistemlerinin Rus sınırlarına yakın bir yerde yerleştirmesine Moskova’nın askeri yanıt verebileceğini bildirdi.

    Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre Ryabkov THAAD sistemlerinin Güney Kore’ye yerleştirilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer her şey bu endişe verici tempoyla devam ederse bizim askeri anlamda tepki gösterme konumuz bir yerde patlak verebilir. Ben hiçbir şeyi büyütmek istemiyorum. Fakat bazı şeyleri görmezden gelemeyiz" dedi.

    Moskova’nın şu anda hızlandırılan bu planlara olumsuz tepkisini hiçbir zaman saklamadığının altını çizen Ryabkov, "THAAD kolaylıkla uzak mesafe füze sistemlerine dönüşebiliyor. Ve tüm bunlar Amerika’nın füze savunma sisteminin elementleri haline geliyor" dedi.

    Temmuz ayında ABD ve Güney Kore gereklilik halinde Kuzey Kore’nin füzelerini yakalayacak THAAD sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda anlaştılar.

    Etiketler: ABD , füze savunma sistemi , RUSYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri