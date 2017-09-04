Rusya'dan ABD'ye sert 'füze savunma' tepkisi!

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre Ryabkov THAAD sistemlerinin Güney Kore’ye yerleştirilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer her şey bu endişe verici tempoyla devam ederse bizim askeri anlamda tepki gösterme konumuz bir yerde patlak verebilir. Ben hiçbir şeyi büyütmek istemiyorum. Fakat bazı şeyleri görmezden gelemeyiz" dedi.



Moskova’nın şu anda hızlandırılan bu planlara olumsuz tepkisini hiçbir zaman saklamadığının altını çizen Ryabkov, "THAAD kolaylıkla uzak mesafe füze sistemlerine dönüşebiliyor. Ve tüm bunlar Amerika’nın füze savunma sisteminin elementleri haline geliyor" dedi.



Temmuz ayında ABD ve Güney Kore gereklilik halinde Kuzey Kore’nin füzelerini yakalayacak THAAD sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda anlaştılar.