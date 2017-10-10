Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Rusya'dan ABD'ye: "Savaşır gibi yapıyorsunuz"

    Rusya'dan ABD'ye: "Savaşır gibi yapıyorsunuz"

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Rusya, ABD'nin Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile savaşır gibi yaptığını ve örgütün Irak'taki İslamcı militanlarının Suriye ordusunun ilerlemesini durdurmak için Suriye'ye geçmelerine imkan sağlamak için Irak'a yaptığı hava saldırılarını azalttığını öne sürdü.

    Rusya savunma bakanlığının yazılı açıklamasında, ABD önderliğindeki koalisyonun Eylül ayında Irak'a yaptığı hava saldırılarını önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Açıklamada bu durumun, Rus hava gücünün desteğiyle Suriye ordusunun Deyrizor vilayetini ele geçirmeye başladığı döneme denk geldiği vurgulandı. Bakanlık sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, "ABD önderliğindeki koalisyonun Irak'ta DEAŞ ile savaşır gibi yaptığını, Suriye'de ise bazı nedenlerden dolayı DEAŞ militanlarına karşı sözde bir mücadele verdiğini herkes görüyor" dedi.

    Sözcü, bunun sonucunda çok sayıda militanın Irak  sınırından Deyrizor'a geçtiğini ve Fırat nehrinin sol kıyısında mevzilenmeye başladıklarını söyledi. Rus askeri sözcü Konaşenkov, "Pentagon ve koalisyonun davranışları açıklanmaya muhtaçtır. Bu yön değiştirmelerinin nedeni Rus hava desteği alan Suriye ordusunun harekatını ellerinden geldiğince zorlaştırmak ve Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını geri almak mıdır? Yoksa amaç Irak'taki DEAŞ teröristlerini Suriye'ye geçirerek Rus hava kuvvetlerinin nokta atışı bombardımanlarına hedef yapmak gibi sinsi bir plan mıdır?" diye konuştu. Konaşenkov, Suriye ordusunun DEAŞ militanlarını Mayadin kentinden çıkarmak üzere mücadele ettiğini ancak DEAŞ'ın her gün Irak'tan akın akın giren yeni "yabancı savaşçılardan" destek aldığını söyledi.

    Etiketler: rusya , abd deaş destek , deaş , konaşenkov
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri