Rusya'dan ABD'ye: "Savaşır gibi yapıyorsunuz"

Rusya savunma bakanlığının yazılı açıklamasında, ABD önderliğindeki koalisyonun Eylül ayında Irak'a yaptığı hava saldırılarını önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Açıklamada bu durumun, Rus hava gücünün desteğiyle Suriye ordusunun Deyrizor vilayetini ele geçirmeye başladığı döneme denk geldiği vurgulandı. Bakanlık sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, "ABD önderliğindeki koalisyonun Irak'ta DEAŞ ile savaşır gibi yaptığını, Suriye'de ise bazı nedenlerden dolayı DEAŞ militanlarına karşı sözde bir mücadele verdiğini herkes görüyor" dedi.

Sözcü, bunun sonucunda çok sayıda militanın Irak sınırından Deyrizor'a geçtiğini ve Fırat nehrinin sol kıyısında mevzilenmeye başladıklarını söyledi. Rus askeri sözcü Konaşenkov, "Pentagon ve koalisyonun davranışları açıklanmaya muhtaçtır. Bu yön değiştirmelerinin nedeni Rus hava desteği alan Suriye ordusunun harekatını ellerinden geldiğince zorlaştırmak ve Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını geri almak mıdır? Yoksa amaç Irak'taki DEAŞ teröristlerini Suriye'ye geçirerek Rus hava kuvvetlerinin nokta atışı bombardımanlarına hedef yapmak gibi sinsi bir plan mıdır?" diye konuştu. Konaşenkov, Suriye ordusunun DEAŞ militanlarını Mayadin kentinden çıkarmak üzere mücadele ettiğini ancak DEAŞ'ın her gün Irak'tan akın akın giren yeni "yabancı savaşçılardan" destek aldığını söyledi.