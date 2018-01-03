Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rusya'dan ABD'ye flaş 'İran' cevabı

    Rusya'dan ABD'ye flaş 'İran' cevabı

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 08:45 | Son Güncelleme:

    ABD'nin İran'daki olaylar için BMGK'yı acil toplantıya çağırmasına Rusya'dan oldukça ilginç bir yorum geldi. Rusya, Occupy Wall Street'i hatırlattı.

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Haley'e ABD'de kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığını anlatmasını tavsiye etti.

    "ABD, OCCUPY WALL STREET'TEKİ DENEYİMLERİNİ ANLATARAK BAŞLAYABİLİR"

    Haley'in BM'deki açıklamalarını Facebook hesabından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de son yıllarda yaşanan protestoları ve Washington yönetiminin bunlara tepkisini anımsattı.

    Zaharova, "Şüphesiz, ABD heyetinin dünyaya anlatacağı şeyler vardır. Örneğin; Haley, ABD'nin protesto gösterilerini dağıtma deneyimlerini paylaşabilir, kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığının ve Occupy Wall Street eyleminin nasıl bastırıldığının detaylarını anlatabilir" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri