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    Rusya’dan ABD’ye çok sert uyarı: Askerlerimizi tehlikeye atıyorsunuz

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    04.10.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Rusya ile ABD arasındaki ipler, Suriye ekseninde yeniden gerilmeye başladı. Son günlerde Suriye’de üst üste iki Rus subayın hayatını kaybetmesinin ardından ABD’ye sert suçlamalar yönelten Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye’de ölümcül provokasyonlarla uğraşıyorsunuz” dedi.

    Lavrov, Suudi Arabistan destekli Asharq Al-Awsat gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’de Rusya’nın çalışmalarına zarar verecek planlar yaptığını ve uyguladığını belirtti.

    Sergey Lavrov, “ABD’nin Suriye’deki teröristlere yönelik izlediği çifte standartlar (iyi terörist, kötü terörist) yaklaşımı DEAŞ ile mücadelede nihai hedefe ulaşılmasını zorlaştırıyor. Ölümcül sonuçlar doğuruyor. Bir bakmışsınız, ABD liderliğindeki koalisyon Suriye hükümet güçlerini yanlışlıkla vuruyor. Ardından DEAŞ aynı bölgede saldırıya geçiveriyor. Suriye yönetiminin kontrolü sağladığı köy ve kasabaları teröristler geri almaya çalışıyor. ABD’nin bu tür davranışları bu ülkede bulunan ve görev yapan bizim askerlerimizin hayatını da tehlikeye atıyor. ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye’de yasadışı ve uluslararası hukuka uyumsuz bir şekilde varlık gösterdiğini hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

    Etiketler: Sergey Lavrov , Rusya , Suriye , ABD , Asharq Al-Awsat
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