Rusya’dan ABD’ye çok sert uyarı: Askerlerimizi tehlikeye atıyorsunuz

Lavrov, Suudi Arabistan destekli Asharq Al-Awsat gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’de Rusya’nın çalışmalarına zarar verecek planlar yaptığını ve uyguladığını belirtti.

Sergey Lavrov, “ABD’nin Suriye’deki teröristlere yönelik izlediği çifte standartlar (iyi terörist, kötü terörist) yaklaşımı DEAŞ ile mücadelede nihai hedefe ulaşılmasını zorlaştırıyor. Ölümcül sonuçlar doğuruyor. Bir bakmışsınız, ABD liderliğindeki koalisyon Suriye hükümet güçlerini yanlışlıkla vuruyor. Ardından DEAŞ aynı bölgede saldırıya geçiveriyor. Suriye yönetiminin kontrolü sağladığı köy ve kasabaları teröristler geri almaya çalışıyor. ABD’nin bu tür davranışları bu ülkede bulunan ve görev yapan bizim askerlerimizin hayatını da tehlikeye atıyor. ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye’de yasadışı ve uluslararası hukuka uyumsuz bir şekilde varlık gösterdiğini hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.